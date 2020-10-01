صفقة تبادل أكثر من 100 أسير بين الحكومة والمجلس الانتقالي جنوب اليمن

نفذت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الخميس، صفقة تبادل أكثر من 100 أسير بمحافظة أبين، جنوبي البلاد.

وقال مصدر محلي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن عملية تبادل الأسرى جرت بين الطرفين في منطقة الشيخ سالم بأبين، بحضور مشايخ ووجهاء وشخصيات عسكرية بارزة.

وأكد المصدر، أن من بين الأسرى الذين تم الافراج عنهم قيادات عسكرية بارزة، منها العميد سيف القفيش، قائد اللواء 115 التابع للشرعية، وأنيس الصبيحي، المسؤول العسكري للمجلس الانتقالي بمحافظة شبوة.

وأشار المصدر إلى أن الطرفين أفرجا عن حوالي 182 أسيرا، منهم 137 أسيرا موالون للانتقالي، و 45 أسيرا موالون للشرعية.

وذكر المصدر، أن عملية تبادل الأسرى جرت بوساطات وجهود محلية.

يذكر أن مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، شهدت مطلع أغسطس 2019 معارك عنيفة بين قوات الجيش الحكومي، ومسلحي المجلس الانتقالي، تمكن فيها الأخيرون من إحكام السيطرة على محافظتي عدن وأبين جنوبي البلاد.

وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية في يوليو الماضي، عن آلية تسريع "اتفاق الرياض" الموقع بين الحكومة والمجالس الانتقالي في نوفمبر 2019.

وحتى اليوم لم يتم تنفيذ اتفاق الرياض بشكل فعلي على الأرض، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بشأن عدم الالتزام به.