الجيش اليمني يعلن مقتل واصابة عشرات الحوثيين في محافظتي مأرب وشبوة

أعلن العميد الركن عبده مجلي، الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، اليوم الجمعة، مقتل واصابة عشرات الحوثيين في معارك عنيفة بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.

ونقل موقع الجيش"سبتمر نت"، عن مجلي قوله، :"إن رجال الجيش شنوا عددا من الهجمات المضادة على مواقع تتمركز فيها الميليشيا الحوثية جنوب محافظة مأرب".

وأضاف، أن "خسائر الميليشيا تركزت خلال المعارك المستمرة في جبهة حريب، حيث سقط العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح".

وأشار إلى أن الجيش استعاد خلال هذه المعارك عدداً من الأسلحة والعتاد والعربات والذخائر التي كانت بحوزة الحوثيين، مؤكداً في الوقت ذاته أن الجيش يواصل معاركه حتى استعادة كافة المناطق من قبضة الميلشيات.

وفي محافظة شبوة، قال مجلي، إن قوات الجيش تمكنت من تحرير عدد من المواقع، في حين استهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات ومواقع الحوثيين، ودمرت أربع عربات وخمس دوريات تابعة لهم.

وقبل أيام تمكن الحوثيون من السيطرة على عدد من المواقع في محافظة شبوة، التي تتوسط سبع محافظات يمنية، محاولين التقدم منها إلى محافظة مأرب الاستراتيجية.

ولم يصدر الحوثيون حتى الان أي تعليق حول خسائرهم في محافظتي شبوة ومأرب.

ومنذ أشهر يحاول الحوثيون اقتحام محافظة مأرب الغنية بالنفط، والتي تعد واحدة من أهم معاقل الحكومة وتضم وزارة الدفاع التابعة للشرعية.