وقع انفجار صباح اليوم، السبت، بالقرب من مدرسة للفتيات في منطقة خير خانا، شمالي العاصمة الأفغانية كابول.

جاء ذلك بعد يوم من وقوع انفجار ضخم استهدف أحد المراكز التعليمية في منطقة داشت بارشي، غربي العاصمة، خلف عشرات القتلى والمصابين.

وأفادت مصادر، بأن انفجارا وقع بالقرب من مدرسة مولانا جلال الدين للفتيات، في منطقة خير خانا بالعاصمة كابول.

كما تداولت وسائل إعلام، فيديو يظهر الفتيات يهربن من المدرسة في حالة ذعر، مع وقوع الحادث، من دون تقديم أي تفاصيل إضافية عن عدد الضحايا.

فرار دانش‌آموزان مکتب مولانا جلال‌الدین محمد بلخی پس از انفجار



در نوار تصویری‌که در اختیار آماج قرار گرفته لحظاتی پس از انفجار در خیرخانه کابل را نشان می‌دهد که دانش‌آموزان در حال فرار از مکتب اند. این انفجار ناشی از ماین مقناطیسی بود. طالبان می‌گویند به کسی آسیب نرسیده است. pic.twitter.com/EgmrU0UoJy — اخبار عاجل و تحليل اوضاع - افغانستان وجهان (@kgvh6v) October 1, 2022

وأمس الجمعة، استهدف انفجار مركز تعليمي في منطقة داشت بارشي، غربي كابول، خلال دخول التلاميذ، ليخلف 19 قتيلا و27 مصابا. بحسب الناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة طالبان.

غير أن مصدرا رسميا في المركز التعليمي، أكد لوسائل إعلام أن الهجوم خلف 20 قتيلا و35 مصابا.

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، هذا الهجوم على المركز التعليمي، واصفة إياه بـ "الشائن"، داعيا حكومة طالبان لحماية حقوق جميع الأفغان في الوصول إلى التعليم.

وقال إن "عشرات من الأولاد والفتيات الراغبات في التعليم قتلوا في هجوم شائن على مركز للتعليم في مدينة كابول".

كما أدانت البعثة الأمريكية في أفغانستان، "بشدة" الهجوم الذي وقع على المركز التعليمي، مؤكدة أنه ينبغي أن يتمكن جميع الطلاب في متابعة تعليمهم بسلام وبدون خوف.