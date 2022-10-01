الرئيس اللبناني يتسلم رسالة خطية من الوسيط الأمريكي حول اقتراحات ترسيم الحدود

تسلم الرئيس اللبناني ميشال عون، رسالة خطية من الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين حول الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.



وقالت الرئاسة اللبنانية، عبر حسابها على "تويتر"، اليوم السبت، إن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس عون سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان دوروثي شيا، حيث سلمته الرسالة.



وكان هوكشتاين زار لبنان في التاسع من سبتمبر الماضي، حيث قدم اقتراحات جديدة للبنان بشأن ملف الترسيم، كما عرض على المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم نتائج الاتصالات التي أجراها مع الجانب الاسرائيلي، وبعض النقاط المتعلقة بالمفاوضات، واستمع إلى وجهة نظر لبنان حيال بعض النقاط التي يجري البحث في شأنها في ملف الترسيم، علماً أن لبنان يتمسك بالخط 23 وبحقل قانا كاملا.