مباحث البحيرة تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب

تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة البحيرة، جهودها من أجل المساهمة في كشف غموض العثور على جثة شاب في العقد الثاني من العمر داخل منزله بقرية شبرا النونة، التابعة لدائرة مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وبه جروح متهتكة بالرأس وكدمات بالوجه والجسم.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحُرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وكان اللواء محمود هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من العميد أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من مرفق إسعاف البحيرة بوجود حالة إغماء داخل منزل بقرية شبرا النونة التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، وتبين عند الوصول إلى المكان أنها حالة وفاة وبها شبهة جنائية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين العثور على "مؤمن رمضان عبد الحليم" 23 سنة مقيم بقرية شبرا النونة، ومصاب بجروح متهتكة بالرأس وكدمات شديدة بالوجه والجسم، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بدفن الجثمان عقب العرض على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، مع عمل التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها وملابستها وسرعة ضبط مرتكبيها.

كما أمر العميد أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق من ضباط مباحث البحيرة، برئاسة المقدم عبده خطاب مفتش المباحث، والرائد أحمد حمدي، رئيس مباحث مركز شرطة إيتاي البارود، وذلك من أجل سرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.