شركة الكهرباء الإسرائيلية: عطل جزئي يضرب الشبكة جراء سقوط الصواريخ الإيرانية

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تضررت شبكة الكهرباء في عدة مناطق إسرائيلية، جراء الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل.

وقالت شركة الكهرباء الإسرائيلية، في بيان مقتضب، إن عطلًا جزئيًّا ضرب في شبكة الكهرباء في بئر السبع ومنطقة القدس جراء سقوط صواريخ.

وأطلقت إيران، مساء الثلاثاء، وابلا من الصواريخ الباليستية على إسرائيل، فيما انطلقت صفارات الإنذار في أنحاء إسرائيل.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن نحو 200 صاروخ أطلقت من إيران على إسرائيل.

وأكد الحرس الثوري أن إطلاق الصواريخ يأتي ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ونائب قائد الحرس الثوري في بيروت عباس نيلفروشان.