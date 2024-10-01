البرلمان الياباني ينتخب وزير الدفاع السابق إيشيبا رئيسا جديدا للوزراء

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انتخب البرلمان الياباني، اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع الياباني السابق، شيجيرو إيشيبا، رئيسا جديدا للوزراء خلفا لفوميو كيشيدا.

وكما كان متوقعا، تم انتخاب إيشيبا، البالغ من العمر 67 عاما، بعد حصوله على أغلبية أصوات أعضاء الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم وشريكه الأصغر في الائتلاف، حزب كوميتو، في مجلسي البرلمان الياباني اليوم الثلاثاء.

وعين إيشيبا وزير دفاع ياباني سابق أيضا، هو تاكيشي إيوايا، وزيرا للخارجية، كما عين الجنرال ناكاتاني في منصب وزير الدفاع، وهو المنصب الذي شغله قبل ذلك.

واضطلع كل من إيوايا وناكاتاني بدور رئيسي في أن يصبح إيشيبا زعيما للحزب الديمقراطي الليبرالي.

وتجري اليابان انتخابات عامة في 27 أكتوبر الجاري، حيث سيواجه الحزب الديمقراطي الليبرالي معارضة متشرذمة وضعيفة، كانت قد انتقدت موعد الانتخابات المبكرة.

ويواجه إيشيبا تحديات كبيرة في مجالي الاقتصاد والسياسة الخارجية، منها القوة المتنامية للصين في المنطقة والتهديد الذي يشكله البرنامج الصاروخي والنووي لكوريا الشمالية.

ولمواجهة تزايد التوترات بين الصين وتايوان، يدرس إيشيبا إقامة تحالف أمني جديد في آسيا على غرار حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وشغل إيشيبا منصب وزير الدفاع في الفترة من عام 2007 إلى عام 2008 ثم منصب وزير الزراعة والغابات ومصايد الأسماك، فضلا عن منصب وزير تنشيط المناطق الريفية.

واستقال رئيس الوزراء الياباني المنتهية ولايته فوميو كيشيدا وحكومته، اليوم الثلاثاء، منهيا بذلك فترة ولايته التي استمرت ثلاث سنوات وشهدت فضائح سياسية وارتفاع تكاليف المعيشة، وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

وقدم وزراء حكومة كيشيدا رسائل استقالتهم بشكل جماعي خلال اجتماع حكومي بدأ بعد الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، وذلك قبل تعيين حكومة جديدة بقيادة خليفته شيجيرو إيشيبا، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة العامة (إن إتش كيه).

ولم يسع كيشيدا لإعادة انتخابه لمنصب زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في الانتخابات التي جرت الجمعة الماضي.

وقال كيشيدا، في بيان، "وصلت اليابان إلى منعطف حرج على الصعيدين المحلي والدولي"، حسبما ذكرت وكالة أنباء (جيجي برس) اليابانية.

وأضاف كيشيدا "آمل أن يتم الدفع بقوة بسياسات مهمة من شأنها أن تفتح مستقبل اليابان في ظل الحكومة المقبلة".

وذكر البيان إن "تحقيق السياسات التي يمكن أن تحظى بالثقة والتعاطف كان نقطة انطلاق إدارة كيشيدا، ولقد حافظت باستمرار على تصميمي بشأن ذلك".

وتم تعيين كيشيدا رئيسا لوزراء اليابان في 4 أكتوبر 2021، وتم تشكيل حكومة كيشيدا في نفس اليوم.



