بيلوسي: أتوقع بدء جلسات الاستماع العامة لمناقشة توجيه الاتهام بالتقصير لترامب الشهر الجاري

توقعت نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب الأمريكي اليوم الجمعة، بدء المجلس في عقد جلسات الاستماع العامة لبحث توجيه الاتهام إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتقصير خلال شهر نوفمبر الحالي.



ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج عن بيلوسي قولها إنه لا يوجد موعد نهائي ومحدد للانتهاء من التحقيق.

وقالت بيلوسي في اجتماع الدائرة المستديرة مع المحررين والصحفيين بوكالة أنباء بلومبرج:" "أفترض أنه ستكون هناك جلسة استماع علنية في نوفمبر"، مضيفة أن أي قضية يتم إجراؤها لإقالة الرئيس "يجب أن تكون مكتملة الأركان".

تصريحات بيلوسي جاءت بعد يوم واحد من تبنى مجلس النواب الأمريكي قرارًا بشأن بدء عملية رسمية، لعقد جلسات الاستماع العامة في التحقيق فيما إذا كان ترامب استخدم منصبه للضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق بدوافع سياسية في مقابل الافراج عن مساعدات عسكرية.

وقالت بيلوسي إن جلسات الاستماع السرية للشهود سوف تستمر طالما أنها "مثمرة".