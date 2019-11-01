خيتافي يحرم غرناطة من مواصلة المطاردة على صدارة الدوري الإسباني

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حرم خيتافي ضيفه غرناطة من مواصلة المطاردة بقوة مع القطبين الكبيرين برشلونة وريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني وتغلب عليه 3 / 1 يوم الخميس في المرحلة الحادية عشرة من المسابقة.

واستعاد إيبار نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني بفوز ثمين 2 / 1 على فياريال مساء الخميس في نفس المرحلة التي شهدت أيضا تعادل ريال مايوركا مع أوساسونا 2 / 2 .

ورفع خيتافي رصيده إلى 16 نقطة ليقفز إلى المركز التاسع وتجمد رصيد غرناطة عند 20 نقطة لكنه حافظ على موقعه في المركز الثالث بفارق الأهداف المسجلة أمام أتلتيكو مدريد.

وسجل آنخل لويس رودريجيز وماورو أرامباري وديفيد تيمور أهداف خيتافي في الدقائق 35 و41 و88 فيما سجل أنطونيو بويرتاس هدف غرناطة الوحيد في الدقيقة 74 .

وحقق إيبار الفوز الأول له في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع عشر وتجمد رصيد فياريال عند 17 نقطة في المركز السابع.

ويدين إيبار بالفضل الكبير في هذا الفوز إلى لاعبه فابيان أوريانا الذي سجل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم تقدم إنريكي جارسيا كيكي بهدف لإيبار من ضربة رأس في الدقيقة 62 فيما تصدت العارضة لهدف آخر من نفس اللاعب.

وتعادل جيرارد مورينو لفياريال في الدقيقة 88 ليكون الهدف الثامن له في المسابقة هذا الموسم ويتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني حتى الآن.

ولكن أوريانا سجل هدف الفوز لإيبار في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتعادل مايوركا مع أوساسونا بهدفين سجلهما لاجو جونيور وسالفا سيفيا من ضربتي جزاء في الدقيقتين 22 و75 مقابل هدفين سجلهما مارك كاردونا وروبن جارسيا سانتوس في الدقيقتين 69 و77 .

ورفع مايوركا رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع عشر مقابل 15 نقطة لأوساسونا في المركز العاشر.