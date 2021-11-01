البرهان يثمن الدور القطري لتحقيق التحول الديمقراطي في السودان

ثمن القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الدور الذي تضطلع به دولة قطر لدعم مسيرة السلام في السودان وإنجاح الفترة الانتقالية وتحقيق التحول الديمقراطي.

وأكد البرهان خلال لقائه اليوم الإثنين، السفير القطري بالخرطوم عبد الرحمن بن علي الكبيسي، حرص القوات المسلحة على حماية الثورة ومكتسباتها من خلال تصحيح المسار، مشيراً إلى أن الترتيبات لإعلان الحكومة الجديدة تسير بصورة طيبة،حسبما أفادت وكالة أنباء السودان (سونا).

من جانبه، قال السفير القطري في تصريح صحفي ، إن بلاده تتابع باهتمام مجريات الأحداث في السودان، مؤكداً وقوف دولة قطر مع خيارات وتطلعات الشعب السوداني وإرادته.

كما أعرب السفير القطري عن أمله في أن يشهد السودان استقراراً كاملاً في كافة المجالات.

وكان البرهان أعلن، يوم الاثنين الماضي، فرض حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين؛ متهمًا المكون المدني في السلطة بـ "التآمر والتحريض على الجيش".