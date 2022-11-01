 تموين شمال سيناء: توفير السلع بأسعار مناسبة في نخل والحسنة - بوابة الشروق
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تموين شمال سيناء: توفير السلع بأسعار مناسبة في نخل والحسنة

مصطفى سنجر
نشر في: الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 - 11:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 - 11:08 م

اشرفت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة شمال سيناء على عمليات توفير السلع في مناطق مركزي الحسنة ونخل.

وأصدرت أماني رسلان مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة شمال سيناء تعليمات لمديري الإدارات التموينية بمتابعة الحالة التموينية بالإدارات على مستوى المحافظة.

ووجهت أماني رسلان، بتنفيذ زيارات تفقديه وحملات على مدار اليوم بمدينتي الحسنه ونخل بوسط سيناء؛ لمتابعة وفرة السلع الغذائية والتموينية وحصص التجار التموينيين وتوافر سلعة الأرز بصفه خاصه المعبأ والسائب مع الالتزام بالأسعار المقررة.

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