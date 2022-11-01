ميسي ومبابي يقودان قائمة سان جيرمان أمام يوفنتوس في غياب نيمار

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أعلن كريستوف جالتييه، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي قائمة فريقه التي ستخوض اللقاء المقبل أمام يوفنتوس الإيطالي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفًا على يوفنتوس في العاشرة مساء غدًا الأربعاء، لحساب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وضمت قائمة باريس سان جيرمان التي غاب عنها البرازيلي نيمار، كل من:

جيانلويجي دوناروما - أشرف حكيمي - سيرجيو راموس – ماركينيوس - ماركو فيراتي - كيليان مبابي - فابيان رويز - خوان بيرنات – دانيال - سيرجيو ريتش – فيتينيا - ريناتو سانشيز - بابلو سارابيا - نونو مينديز – نوردي موكيلي – كارلوس سولير - ليونيل ميسي - أل شاداي بتشيابو - وارن زائير إيمري – هوجو ايكتيكي - الكسندر ليتيلييه.

وضمن باريس سان جيرمان تأهله لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، لكنه يسعى للحفاظ على صدارة المجموعة أمام منافسه بنفيكا البرتغالي، فيما يسعى يوفنتوس لضمان التواجد في الدوري الأوروبي.