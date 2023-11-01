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ارتفاع مخزون النفط الخام والبنزين في أمريكا خلال الأسبوع الماضي

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 1 نوفمبر 2023 - 10:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 نوفمبر 2023 - 10:08 م

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع مخزون النفط الخام والبنزين وتراجع مخزون الديزل خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 27 أكتوبر الماضي.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزون النفط الخام ارتفع بمقدار 774 ألف برميل إلى 421.9 مليون برميل.

في الوقت نفسه ارتفع معدل تشغيل مصافي النفط في الولايات المتحدة بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع السابق.

وارتفع مخزون البنزين في الولايات المتحدة بمقدار 100 ألف برميل إلى 223.5 مليون برميل في حين تراجع مخزون الديزل بمقدار 800 ألف برميل إلى 111.3 مليون برميل.

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