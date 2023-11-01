لقطات مصورة لإطلاق صواريخ من اليمن تجاه إسرائيل نصرة لفلسطين

بثت منصات تابعة لجماعة أنصار الله في اليمن، المعروفة باسم الحوثي، لقطات مصورة لإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل.

وسمع صوت متحدث، وهو يُطلق أحد الصواريخ ويقول إن ذلك يأتي دعما ونصرة للشعب الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما بينت اللقطات، إطلاق عدد من الصواريخ الأخرى ضد إسرائيل.

من جانبه، قال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ«أنصار الله»، عبر حسابه على منصة «إكس»، إن الفيديو يوضح العمليات المشتركة للقوة الصاروخية اليمنية وسلاح الجو المسيّر على أهداف في عمق إسرائيل.

وأعلنت جماعة الحوثي، أمس الثلاثاء، إطلاق عدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل.