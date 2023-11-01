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أفاد مراسل «العربية» محمد عوض من مخيم خان يونس بقطاع غزة، أن قوات الاحتلال تشن الآن غارات جوية متواصلة على حي النصر شمال مدينة غزة عبر استخدام سياسة الأرض المحروقة؛ تمهيدا لتوغل قواتها البرية.

وأضاف أن تكثيف الاحتلال غاراته الجوية بشكل عنيف الآن؛ يؤكد تصميم العدو على الدخول إلى داخل قطاع غزة، وتحديدا إلى حي النصر والعبور إلى مناطق وسط مدينة غزة الليلة، مشيرا في الوقت ذاته إلى امتلاك عناصر المقاومة القدرة على مواجهة آليات الاحتلال داخل الأحياء والأزقة.

ونوه أن حركة حماس تخوض الآن اشتباكات عنيفة مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة بالدبابات عند معبر بيت حانون بقطاع غزة، باستخدام قذائف الآر بي جي والكورنيد والياسين لمحاولة صد الآليات المدرعة.

ولفت إلى إطلاق الطائرات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي قنابل فسفورية على محور بيت حانون خلال اللحظات الحالية، مضيفا أن محاولة التوغل الإسرائيلي من تجاه شرق بيت حانون؛ لا تقل ضراوة عن الاشتباكات الدائرة بمنطقة الكرامة واصفا أيها بـ «حرب شوارع».

وأفاد بنجاح سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد في نصب كمين عسكري للقوة العسكرية الإسرائيلية المتوغلة شرق بيت حانون في كمين عسكري، متابعا: «المقاومة تستخدم الآن العبوات الناسفة والقذائف الهاون وتمطر آليات الاحتلال بالقذائف».