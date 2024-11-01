استشاري تطوير ميدان فيكتور عمانويل عن جدل صور المشروع: أنشأنا بيارة لجمع الأمطار

علق وليد عبدالعظيم استشاري مشروع تطوير ميدان فيكتور عما نويل بسموحة في الإسكندرية، على الجدل الدائر الذي أثير بشأن الصور المتداولة للمشروع.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إنه لا توجد قطع أراضٍ كفضاء في الإسكندرية لإنشاء محطات لجمع مياه الأمطار بها.

وأضاف أنه يتم استغلال مناطق محطات رفع الصرف الصحي الخارجة عن الخدمة كما حدث في هذا الميدان.

وأشار إلى إزالة محطة رفع الصرف الصحي، مع إنشاء بيارة كبيرة لاستيعاب مياه الأمطار، موضحًا أن الأمر يخدم أكثر من 1.3 مليون مواطن بجانب مليوني مواطن يتحركون بالمنطقة.

وأشار إلى أن حجم البيارة يصل إلى 1200 متر مكعب تحت الأرض، كما أن المشروع له منشآت فنية وهندسية استلزم إقامتها فوق سطح الأرض.

ونوه بأن هذه المنشآت هي التي ظهرت في الصور المتداولة وجرى الادعاء بأنها ستستغل في محال تجارية.

وأوضح أن الإسكندرية عانت كثيرًا من سقوط أي كمية من الأمطار عليها، مؤكدا أنه بتوجيهات من القيادة السياسية وضعت جامعة الإسكندرية خطة طويلة المدى لفصل الأمطار وجمعها وأيضا استغلالها في مشروع الدلتا الجديدة.