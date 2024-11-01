وزير الخارجية اللبناني: أدين أي اعتداء على عناصر اليونيفيل

جدد وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب اليوم الجمعة "إدانته أي اعتداء على عناصر اليونيفيل، وتأكيده ضرورة عدم التعرض لسلامة وأمن عناصرها ومقراتها"، بحسب بيان صحفي.

وبحث بو حبيب مع رئيس القوة المؤقتة للأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان" اليونيفيل"، وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو، اليوم ، ما يمكن أن تقوم به الحكومة اللبنانية لتسهيل مهمة "اليونيفيل".

واستقبل بو حبيب اليوم لاثارو، "وجرى البحث في وضع قوات حفظ السلام في جنوب لبنان في ظل الاعتداءات الاسرائيلية عليها، والتهديدات التي تواجهها وتعيق أداء مهامها جرّاء عدوان إسرائيل المستمر على لبنان"، وفق البيان الصادر عن الخارجية والمغتربين اللبنانية.

يذكر أن ولاية "اليونيفيل" تشمل دعم القوات المسلحة اللبنانية والمساعدة في تعزيز قدراتها، بما في ذلك دعم نشر القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان.

وتأسست اليونيفيل بموجب قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 425 و426، الصادرين في 19 مارس 1978، لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، واستعاده السلام والأمن الدوليين، ومساعده الحكومة اللبنانية علي استعاده سلطتها الفعلية في المنطقة.

عقب النزاع في يوليو 2006، عزز مجلس الأمن، من خلال قراره 1701، ولاية اليونيفيل وقدراتها وأسند إليها مهاما إضافيه في شكل وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان.

وتضم القوة اليوم قرابة 10,500 من الافراد العسكريين من 42 دولة، بما في ذلك قوة اليونيفيل البحرية، وهي القوة البحرية الوحيدة في عمليات حفظ السلام، ونحو ألف موظف مدني محلي ودولي.