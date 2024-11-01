فرانكفورت يُحدد سعر بيع مرموش لـ ليفربول

حدد نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، مطالبه المالية للموافقة على رحيل نجم الفريق عمر مرموش لصفوف ليفربول في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حسبما أفادت تقارير صحفية على مدار الأيام الماضية.

يُعد نادي ليفربول أحد الأندية المهتمة بالتعاقد مع عمر مرموش إلى جانب توتنهام وتشيلسي ونوتينجهام فورست، في الوقت الذي يطمح فيه مرموش بقوة للعب في البريميرليج، أحد أقوى الدوريات في العالم.

وفقا لـ فلوريان بليتينبيرج، صحفي سكاي سبورتس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» أن احتمال انتقال عمر مرموش إلى ليفربول في الانتقالات الشتوية المقبلة، قائم بشدة، حيث يُعد الريدز خيارا جادا للنجم المصري، خاصة بعد دخول ليفربول في محادثات مع ممثلي مرموش خلال الأيام الماضية.

أضاف بليتينبيرج أن مرموش يرغب بقوة في الانتقال للدوري الإنجليزي وسيوافق على الفور على الانتقال إلى الريدز إذا سنحت له الفرصة، مشيرا إلى تحديد نادي آينتراخت فرانكفورت رسوم انتقال تتراوح ما بين 50 إلى 60 مليون يورو للموافقة على انتقال مرموش لقلعة آنفيلد.

وتؤكد التقارير أنه على الرغم من الرغبة العارمة لدى جماهير ليفربول في استمرار نجم الفريق محمد صلاح داخل قلعة آنفيلد وحسم مسألة تجديد تعاقده مع الريدز الفترة المقبلة إلا أن مرموش يُعد خيارا استراتيجيا لملء أي فراغ قد يتركه صلاح حال رحيله عن الفريق، وهو ما من شأنه تزايد فرص مرموش في الانتقال لليفربول.