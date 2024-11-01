انهيار سطح خرسانى بمحطة للسكك الحديدية في صربيا يقتل 11 شخصا على الأقل

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انهار سطح خرساني فوق مدخل محطة للسكك الحديدية في مدينة نوفي ساد بشمالى صربيا اليوم الجمعة مما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل ولا يزال كثيرون آخرون مدفونين تحت الأنقاض.

وفى الوقت ذاته ذكرت وكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ ) أن عدد قتلى الحادث بلغ ما لا يقل عن 12 شخصا .

وقال وزير الداخلية إيفيتشا داتشيتش إن ثلاثة أشخاص آخرين تم إنقاذهم ونقلهم إلى المستشفى مصابين بجروح خطيرة بينما يخشى أن يكون هناك المزيد من القتلى.

وذكر داتشيتش "ربما يكون هناك المزيد من القتلى. رأيت شخصيا جثة لم نتمكن من الوصول إليها. سيكون هناك المزيد ولن يكون هذا الرقم نهائيا."

وتم إرسال سيارات الإسعاف وفرق الطوارئ الأخرى إلى محطة وسط المدينة حيث كانت الجرافات تزيل الانقاض والحطام بحثًا عن ناجين.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة أشخاصا يتنقلون ويتحركون داخل وخارج المبنى ويجلسون على مقاعد في يوم مشرق ومشمس قبل أن ينهار الهيكل الخرساني عليهم فجأة. وكان قد تم تجديد المبنى مؤخرا .

وقال داتشيتش إن عملية الإنقاذ كانت "صعبة للغاية" وأنها ستستمر لعدة ساعات أخرى على الأقل.

وذكر رئيس الوزراء الصربي ميلوس فوتشيفيتش "هذه جمعة سوداء بالنسبة لنا، وبالنسبة لكل صربيا".

وأضاف فوتشيفيتش أن السطح تم بناؤه في عام 1964 وأن التحقيق جارٍ لتحديد ما حدث ومن المسؤول عن هذه المأساة.