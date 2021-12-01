 الصحة العالمية: لا حاجة لتطوير لقاح جديد لمواجهة أوميكرون - بوابة الشروق
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الصحة العالمية: لا حاجة لتطوير لقاح جديد لمواجهة أوميكرون

وكالات
نشر في: الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 10:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 10:38 م

قال مسئول بمنظمة الصحة العالمية، إنه لا حاجة لتطوير لقاح جديد للتصدي لمتحور أوميكرون المكتشف حديثاً، مشيراً إلى أن منتجي اللقاحات يحتاجون فقط إلى إجراء تعديلات بسيطة على اللقاحات الحالية.

وأضاف المسئول في تصريحات أوردتها وكالة "رويترز" أنه لدينا الكثير من الأدوات لمنع انتشار المتحور أوميكرون"، مشيراً إلى عدم وجود سبب للاعتقاد بأن فترة حضانة أوميكرون تختلف عن أي متحورات أخرى لفيروس كورونا.

كما أضاف أنه لا يوجد أي دليل على تراجع فاعلية اللقاحات بسبب المتحور أوميكرون، مطالباً الدول بتكثيف الرصد الصحي للكشف المبكر عن المتحور الجديد.


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