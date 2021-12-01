قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة لديها رؤية وبرنامج عمل للسنوات الثلاث المقبلة، تتمثل أهم أهدافه في الاستمرار في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة والعودة لمعدلات ما قبل كورونا وتحسين المؤشرت المالية والاقتصادية.

وأضاف خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري الإسباني، اليوم الأربعاء، أنّه يتم تنفيذ مشروعات قومية محددة منها تطوير جميع القرى المصرية خلال ثلاث سنوات بتكلفة إجمالية بأكثر من 700 مليار جنيه، وتطبين وتطهير الترع بطول 20 ألف كيلومتر، وتحديث نظم الري لأربعة ملايين فدان، وتطوير المدن القائمة بالكامل، والانتهاء من تطوير شبكة السكك الحديدية القائمة، وتوطين صناعة السيارات الحديثة التي تعمل بالغاز والكهرباء.

ووجه الدعوة لممثلي القطاع الخاص الإسباني للتعرف على الفرص الاستثمارية الكبيرة والمتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيضًا العاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المدن الجديدة من الجيل الرابع التي تتوفر بها البنية التحتية الحديثة وكل الإمكانات السكنية والخدمية اللازمة.