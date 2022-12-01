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مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها

محمد ثابت
نشر في: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 9:51 ص | آخر تحديث: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 9:51 ص

تُقام اليوم الأربعاء 1 ديسمبر 2022 مواجهات قوية للغاية في كأس العالم 2022 أبرزها مواجهة المغرب وكندا، وتقام ثلاث مواجهات في الدوري المصري الممتاز ضمن منافسات الجولة الخامسة، أبرزها لقاء الزمالك والمصري.

يقدم موقع "الشروق" مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم والدوري الممتاز والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

كندا X المغرب – 5 مساء - beIN Sports HD 1 Max

كرواتيا X بلجيكا – 5 مساء - beIN Sports HD 2 Max

اليابان X إسبانيا – 9 مساء - beIN Sports HD 1 Max

كوستاريكا X ألمانيا – 9 مساء - beIN Sports HD 2 Max

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

أسوان X فاركو – 2.45 مساء – ONTime Sports

الداخلية X فيوتشر – 2.45 مساء – ONTime Sports

الزمالك X المصري البورسعيدي – 7 مساء – ONTime Sports


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