مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها

تُقام اليوم الأربعاء 1 ديسمبر 2022 مواجهات قوية للغاية في كأس العالم 2022 أبرزها مواجهة المغرب وكندا، وتقام ثلاث مواجهات في الدوري المصري الممتاز ضمن منافسات الجولة الخامسة، أبرزها لقاء الزمالك والمصري.
يقدم موقع "الشروق" مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم والدوري الممتاز والقنوات الناقلة لها.
مواعيد مباريات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة
كندا X المغرب – 5 مساء - beIN Sports HD 1 Max
كرواتيا X بلجيكا – 5 مساء - beIN Sports HD 2 Max
اليابان X إسبانيا – 9 مساء - beIN Sports HD 1 Max
كوستاريكا X ألمانيا – 9 مساء - beIN Sports HD 2 Max
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
أسوان X فاركو – 2.45 مساء – ONTime Sports
الداخلية X فيوتشر – 2.45 مساء – ONTime Sports
الزمالك X المصري البورسعيدي – 7 مساء – ONTime Sports