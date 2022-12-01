رئيس الحكومة اللبنانية يبحث تطورات عودة النازحين السوريين إلى بلادهم

بحث رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي تطورات عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وذلك خلال ترأسه لاجتماع اللجنة الوزارية المعنية بهذا الملف في اجتماع بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية اليوم.

شارك في الاجتماع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب ووزير العدل هنري خوري ووزير الدفاع الوطني موريس سليم ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على الموقف الموّحد الذي سيبلغ غدا الى المفوّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي.