نائب رئيس سيلزفورس الأمريكية يستقيل من منصبه

أعلنت شركة "سيلزفورس" الأمريكية لتطوير البرمجيات الأربعاء أن نائب الرئيس والرئيس التنفيذي المشارك بريت تايلور سيستقيل من الشركة.
وقالت الشركة إن تايلور سيتنحى عن منصبه في نهاية كانون الثاني/يناير 2023.
وسيستمر المؤسس المشارك للشركة مارك بينيوف في منصبه رئيسا لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الوحيد للشركة.
وقال تايلور: "أنا ممتن لست سنوات رائعة في سيلزفورس".
وقال: "كان مارك معلمي قبل انضمامي إلى سيلزفورس بوقت طويل ، وفرصة الشراكة معه لقيادة أهم شركة برمجيات في العالم هي تحديد لمشوار الحياة المهنية".
وأضاف: "بعد الكثير من التفكير، قررت العودة إلى جذوري في تنظيم المشاريع... الوقت الحالي هو الوقت المناسب بالنسبة لي للابتعاد".
وأثناء الإعلان عن نتائجها للربع الثالث يوم الأربعاء ، عدلت سيلزفورس توقعاتها لعام 2023 بأكمله.
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع الشركة الآن أرباحا معدلة تتراوح بين 92ر4 و94ر4 دولار للسهم الواحد وإيرادات تتراوح بين 9ر30 مليار دولار و0ر31 مليار دولار.