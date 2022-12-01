نائب رئيس سيلزفورس الأمريكية يستقيل من منصبه

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أعلنت شركة "سيلزفورس" الأمريكية لتطوير البرمجيات الأربعاء أن نائب الرئيس والرئيس التنفيذي المشارك بريت تايلور سيستقيل من الشركة.

وقالت الشركة إن تايلور سيتنحى عن منصبه في نهاية كانون الثاني/يناير 2023.

وسيستمر المؤسس المشارك للشركة مارك بينيوف في منصبه رئيسا لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الوحيد للشركة.

وقال تايلور: "أنا ممتن لست سنوات رائعة في سيلزفورس".

وقال: "كان مارك معلمي قبل انضمامي إلى سيلزفورس بوقت طويل ، وفرصة الشراكة معه لقيادة أهم شركة برمجيات في العالم هي تحديد لمشوار الحياة المهنية".

وأضاف: "بعد الكثير من التفكير، قررت العودة إلى جذوري في تنظيم المشاريع... الوقت الحالي هو الوقت المناسب بالنسبة لي للابتعاد".

وأثناء الإعلان عن نتائجها للربع الثالث يوم الأربعاء ، عدلت سيلزفورس توقعاتها لعام 2023 بأكمله.

وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع الشركة الآن أرباحا معدلة تتراوح بين 92ر4 و94ر4 دولار للسهم الواحد وإيرادات تتراوح بين 9ر30 مليار دولار و0ر31 مليار دولار.