العراق يتوصل إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة لتصدير النفط عبر مضيق هرمز

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قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في مقابلة مع قناة الجزيرة، إن العراق توصل إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة لتصدير نفطه عبر ممر ملاحي بالقرب من سلطنة عمان في مضيق هرمز، بحسب ما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .