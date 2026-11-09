 العراق يتوصل إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة لتصدير النفط عبر مضيق هرمز - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العراق يتوصل إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة لتصدير النفط عبر مضيق هرمز

العراق وأمريكا
العراق وأمريكا
د ب أ
نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2026 - 7:28 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2026 - 7:28 ص

  قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في مقابلة مع قناة الجزيرة، إن العراق توصل إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة لتصدير نفطه عبر ممر ملاحي بالقرب من سلطنة عمان في مضيق هرمز، بحسب ما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .


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