هشام خرما يُشارك بموسيقاه في الميتافيرس

شارك الموسيقار المصري هشام خرما بموسيقاه في أول مدينة مصرية على الميتافيرس ميتاتوت –METATUT والتي تم إطلاقها رسميا أمس، ليصبح أول موسيقار مصري تُعزف موسيقاه في الميتافيرس.

واستمع الحضور لمقطوعتين للموسيقار هشام خرما في منطقتين تم افتتاحهما خلال الفعالية وهما بوابة هرم توتيرا وقاعة اللحن المسحور.

وتعتبر توتيرا هي مدينة إبداعية للمصممين من جميع أنحاء العالم، لتقديم تصميمات تهدف لإحياء الروح المصرية القديمة بطريقة معاصرة تتناسب مع حياتنا اليوم، وهي مستوحاة من تصميم الهرم الأكبر خوفو ومخصصة للبحث العلمي والسياحة الفضائية.

مؤخرا شارك هشام خرما في مؤتمر المناخ COP 27، تحت رعاية وزارة البيئة ومنظمة الأمم المتحدة يونيسيف، وقام بتأليف المقطوعة الرئيسية للمؤتمر والتي تمثّل البصمة الموسيقية التي تحتفي باستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP 27، بجانب الموسيقى التصويرية لفيلم المؤتمر الافتتاحي.