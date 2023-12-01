فايزر الأمريكية تتوقف عن إنتاج عقار تجريبي لإنقاص الوزن

أعلنت شركة فايزر الأمريكية للصناعات الدوائية، تخليها عن تطوير حبوب تجريبية لإنقاص الوزن وذلك بسبب الآثار الجانبية، في ضربة لجهود الشركة لإيجاد سبل جديدة للنمو، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

ونقلت بلومبرج عن بيان صدر اليوم الجمعة، أن دراسة كشفت أن أكثر من نصف المرضى اضطروا إلى التوقف عن تناول عقار "دانوجليبرون" مرتين يوميا بسبب الدوار والقيء.

وقبل فتح الأسواق الأمريكية، تراجعت الأسهم بنسبة 3.9% في التداول.

يشار إلى أن حقن إنقاص الوزن التي تصنعها شركة إيلي ليلي الأمريكية للأدوية ومنافستها "نوفو نورديسك" أصبحت بمثابة منجم ذهب دفع الشركتين إلى تدوير التقييمات وجذب شركات صناعة الأدوية الأخرى إلى دخول هذا المجال.

وتنظر كلا من فايزر و شركة الأدوية البريطانية أسترازينكا إلى الحبوب كوسيلة لتحقيق تقدم في سوق من المتوقع أن تصل إلى 100 مليار دولار في غضون سبعة أعوام.

وفقد المرضى في التجربة ما يصل إلى 13% من وزن الجسم في 32 أسبوعا.