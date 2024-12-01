المصرف المركزي الليبي يعلن عن عملة جديدة سيبدأ التعامل بها في 2025

قال المصرف المركزي الليبي اليوم الأحد، أن بصدد وصع خطة مالية لسحب العملة الحالية واعتماد عملة جديدة في البلاد مع مطلع عام 2025

وأضاف المركزي في بيانه، الذي نشر عبر موقعه الرسمي، أن الخطة المعتمدة من مجلس الإدارة والتي تضمن حلحلة مشكلة شح السيولة النقدية في المصارف، ستبدأ بشكل تدريجي وجذري ابتداء من شهر يناير 2025.

وفي هذا الصدد، تعاقد المصرف على طباعة 30 مليار دينار لضخها في القطاع المصرفي واحلالها بدل العملة القديمة التي سيتم سحبُها بشكل سلس وفق مخطط زمني تم إدراجَهُ مَسبقاً، بحسب البيان

وأكد محافظ المصرف المركزي ناجي محمد عيسى، أثناء اجتماع عقده اليوم مع مجلس ادارة المصرف على ضرورة تحسين البُنى التحتية للمصارف وتطويرها بما يُحَقّق التَوَسُّع في خدمات الدفع الإلكتروني وفق الخُطة المعدة.

وقال محمد الهوني المهتم بالشأن الاقتصادي، إن خطوة سحب العملة القديمة من قبل المصرف المركزي تأتي بسبب تكدس السيولة المالية وكنزها خارج المصارف في ليبيا بسبب عدم ثقة المواطنين في المنظومة المصرفية

وأضاف الهوني لوكالة النباء الألمانية ( د ب أ) أن اكثر من 45 مليار دينار ليبي متواجدة خارج المنظومة المصرفية في هذا الوقت، وعملية الإعلان عن سحب العملة يمكن أن تؤدي لعودة هذه الاموال للمصارف مما يحسن وضع السيولة النقدية في البلاد.

يذكر أن ليبيا تعاني منذ سنوات من عملية شح السيولة النقدية في المصارف الأمر الذي جعل الكثير من العمليات التجارية تتحول إلى نظام الدفع الالكتروني والذي بدوره يسحب نسبة من عملية البيع أو الشراء ما أثار الاستياء العام من العمليات الالكترونية التي قيل أنها مكلفة بالمقارنة بالتدوال بالعملة الورقية (الكاش).