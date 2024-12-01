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أعداد جريدة الشروق
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المئات يشاركون في مراسم تأبين زعيم حزب الله بالقرب من موقع إغتياله

د ب أ
نشر في: الأحد 1 ديسمبر 2024 - 7:55 ص | آخر تحديث: الأحد 1 ديسمبر 2024 - 7:55 ص

تجمع المئات من مؤيدي حزب الله اللبناني المتحالف مع إيران في ضاحية بيروت الجنوبية يوم السبت بالقرب من الموقع الذي تم فيه اغتيال حسن نصرالله، زعيم الحركة السابق، في غارة جوية إسرائيلية قبل أكثر من شهرين.

مرتدين الملابس السوداء وملوحين بأعلام حزب الله، تجمع الحشد حول الحفرة الكبيرة في منطقة حارة حريك بالعاصمة اللبنانية التي شهدت مقتل نصرالله في 27 سبتمبر الماضي.

وكان بعضهم يقرأ آيات من القرآن الكريم. وكان آخرون يحملون الشموع ويهتفون:"سنستمر في المضي قدما على طريقك".

ولم يتم تحديد موعد للجنازة الرسمية العامة لزعيم الحركة الذي ظل في منصبه لفترة طويلة.


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