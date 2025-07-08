الأونروا: غزة تحتضر ويجب وقف إطلاق النار الآن

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني إن "غزة تحتضر، يجب وقف إطلاق النار الآن".

جاء ذلك في رسالة نشرتها الوكالة، الاثنين، ذكر فيها لازاريني أن أكثر من 1500 عامل في المجال الطبي وأكثر من 600 شخص ممن يتضورون جوعا أثناء محاولتهم اليائسة للحصول على مساعدات غذائية، قُتلوا في غزة.

وتابع: "إنه خيار قاسٍ بين موتين".

ودعت الوكالة إلى "وقف إطلاق النار الآن" في قطاع غزة، حيث ترتكب إسرائيل إبادة جماعية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت الأونروا في سلسلة منشورات عبر حسابها على منصة إكس، الاثنين، أنه "يجب رفع الحصار عن غزة" التي تمنع إسرائيل وصول المساعدات إليها.

ولفتت إلى الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في غزة، بقولها: "الوقت ينفد بالنسبة للناس في غزة. الطعام ينفد بالنسبة للناس في غزة. الأدوية تنفد بالنسبة للناس في غزة. الأماكن الآمنة نفدت بالنسبة للناس في غزة".

وأعلنت الأونروا أن آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات تنتظر من أجل غزة، وأن هناك ما يكفي من الغذاء لسكان غزة بأكملها.

ومنذ الثاني من آذار/ مارس الماضي، تغلق إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، معابر قطاع غزة بوجه جميع الإمدادات والمساعدات الإغاثية، ما أدخل نحو 2.4 مليون فلسطيني في حالة مجاعة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 تشن دولة الاحتلال حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، أكثر من 194 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

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