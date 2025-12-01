وزير الطاقة السعودي: اتفاق أوبك بلس الأخير هو الأهم في تحديد مستويات الإنتاج

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، أن الاتفاق الذي توصل إليه تحالف "أوبك+" في اجتماعه الأخير يعد من أهم القرارات المتعلقة بمستويات الإنتاج خلال السنوات الأخيرة.

وقال بن سلمان خلال كلمته في منتدى الاستثمار والأعمال السعودي–الروسي 2025 في الرياض اليوم الاثنين، إن ما تحقق في اجتماع يوم أمس عكس توافقا واضحا داخل التحالف، ويمثل خطوة تكافئ المستثمرين وتدعم من يؤمنون بنمو الطلب العالمي على النفط، مضيفاً أن الاتفاق يعزز استقرار السوق ويحافظ على توازن العرض والطلب.

واتفق تحالف "أوبك+" على إبقاء إنتاج النفط على مستوى التحالف دون تغيير لعام 2026، على أن يعقد الاجتماع الوزاري المقبل في 7 يونيو 2026.

وقال تحالف "أوبك+"، في بيان يوم الأحد، إنه في ضوء الالتزام المستمر من جانب الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون بالمحافظة على استقرار أسواق النفط، فقد قررت الدول المشاركة إعادة التأكيد على إطار إعلان التعاون، الذي وُقّع في 10 ديسمبر 2016، والذي تم التأكيد عليه في الاجتماعات اللاحقة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقفزت أسعار النفط بنسبة 2% اليوم الاثنين، بعد أن أعاد تحالف "أوبك+" التأكيد على خطة للإبقاء على مستويات الإنتاج وتوقف تحالف خطوط أنابيب بحر قزوين عن التصدير بعد هجوم كبير، فضلاً عن التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا والذي أثار مخاوف بشأن الإمدادات.