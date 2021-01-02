مبيعات موريتانيا من الحديد تتجاوز 12 مليون طن في 2020

قال المدير العام للشركة الوطنية للصناعة والمناجم في موريتانيا، المختار ولد أجاي، إن بلاده تمكنت من تصدير 5ر12 مليون طن من الحديد الخام إلى الخارج خلال عام 2020.

وأضاف المسؤول الموريتاني في رسالة وجهها يوم الجمعة إلى موظفي الشركة: " تميزت السنة المنصرمة بتحقيق مستوى إنتاج مشجع بالرغم من الآثار السلبية لجائحة كوفيد 19 حيث بلغت المبيعات 5ر12 مليون طن، أي ما يمثل زيادة معتبرة مقارنة بمبيعات سنة 2019 ".

وتوقع المسؤول الموريتاني ارتفاع الانتاج خلال العام الحالي 2021 إلى 13 مليون طن.

وتأتي هذه النتائج وسط مناخ ايجابي لأسعار خام الحديد حيث تشهد أسعاره ارتفاعا كبيرا بفعل إقبال السوق الصينية على هذا المعدن.

وتعتبر موريتانيا من أكبر مصدري خام الحديد في العالم بفضل وجود مناجم في شمال البلاد تم اكتشافها واستغلالها من قبل شركات فرنسية في خمسينيات القرن الماضي قبل تأميمها في عام 1973 .