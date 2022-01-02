الأردن يدين الاعتداءات المُستمرة لميليشيا الحوثي على أراضي السعودية

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الاعتداءات المُستمرة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، وآخرها إطلاق ثلاث طائرات مُسيرة باتجاه المنطقة الجنوبية، ليلة أمس، واعترضتها قوات التحالف.



وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول على إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الأفعال والممارسات الإرهابية، واستهداف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى وقوف المملكة إلى جانب السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها.





دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاعتداءات المُستمرة لميليشيا الحوثي على أراضي #المملكة_العربية_السعودية الشقيقة، وآخرها إطلاق ثلاث طائرات مُسيرة باتجاه المنطقة الجنوبية، ليلة أمس، واعترضتها قوات التحالف.@KSAMOFA pic.twitter.com/vzAaNGoHO2 — وزارة الخارجية الأردنية (@ForeignMinistry) January 2, 2022





وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، قد أعلن عن اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها الحوثيون لاستهداف المنطقة الجنوبية من المملكة، أمس السبت.



وأكد التحالف، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه تم رصد مصادر تهديد الطائرات المسيّرة من داخل العاصمة اليمنية صنعاء.