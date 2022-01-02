السعودية توقع اتفاقية لتوفير الدعم الإيوائي للنازحين في اليمن

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في السعودية اليوم الأحد، اتفاقية مشتركة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتوفير الدعم الإيوائي للعائلات النازحة المتضررة في جميع أنحاء اليمن، يستفيد منها 104 الاف و406 أفراد، بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لدعم جميع القطاعات الحيوية في اليمن.

ونقلت الوكالة عن مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز قوله إنه سيتم بموجب هذه الاتفاقية توفير ستة آلاف مسكن إيوائي، و14 ألف حقيبة إيوائية لمساعدة الأسر النازحة المتأثرة بالأزمة الإنسانية وتحسين ظروفهم المعيشية.

وبين أن المحافظات المستهدفة هي حجة، الجوف، البيضاء، عمران، تعز، الحديدة، صنعاء، أبين، إب، ذمار، عدن، لحج، أمانة العاصمة، الضالع، صعدة.

بدوره، قال مستشار المفوض السامي وممثل المفوضية لدى دول مجلس التعاون الخليجي خالد خليفة: "نفخر بشراكتنا مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ونقدر دعمهم المتواصل ومساهمتهم الضرورية لدعم النازحين الأكثر عوزاً في اليمن".

وأضاف أن هذه المساهمة ستدعم جهود المفوضية في الاستجابة لاحتياجات المأوى للأسر النازحة، ومساعدتهم على العيش بكرامة.