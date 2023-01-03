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رئيس جامعة الأقصر يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي

كتب- محمد راشد
نشر في: الإثنين 2 يناير 2023 - 11:58 م | آخر تحديث: الإثنين 2 يناير 2023 - 11:58 م

أجرى الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، جولة تفقدية لمتابعة انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الجامعي 2022-2023، بعدد من كليات الجامعة.

واستهل حسين، جولته، بتفقد سير الامتحانات، بكلية السياحة والفنادق، وكان في استقباله الأستاذه الدكتورة صابرين عبدالجليل، عميد الكلية، ثم تابع جولته بتفقد سير أعمال الامتحانات بكلية الطب، وكان في استقباله الدكتور محمد شحات، وكيل الكلية، ثم تفقد الامتحانات بكلية الألسن وكان في استقباله الأستاذ الدكتور ليلى يوسف عميد الكلية.

وخلال الجولة، أجرى رئيس الجامعة، حوارات ودية مع الطلاب، لاستطلاع آرائهم حول العملية الامتحانية، مشيدا بجهود الكليات في استقبال الامتحانات، مؤكدا أن الجامعة تحرص على توفير مناخ ملائم للطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر.

وأشار رئيس جامعة الأقصر، إلى أن الجامعة تعقد غرفة عمليات مستمرة خلال فترة الامتحانات، للمتابعة المستمرة وحل أي مشكلة قد تطرأ، موجها مسؤولي الكليات، بمراعاة التنوع في الأسئلة وطبع ورقة الامتحان على وجهين، مشددا على مراقبي اللجان تسهيل وتذليل العقبات للطلاب في اللجان على مدار امتحانات الفصل الدراسي الأول.

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