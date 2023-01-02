أسوشيتيد برس: أوامر بإخلاء السكان في شمال كاليفورنيا وسط تحذيرات من فيضانات وشيكة

ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية، أن هناك أوامر صدرت للسكان في شمال ولاية كاليفورنيا بالإخلاء وسط تحذيرات من حدوث فيضانات وشيكة.



وأفادت الوكالة، بأن تحذيرات مماثلة بشأن الإخلاء صدرت للسكان في بعض المناطق الريفية من الولاية ليلة رأس السنة الجديدة بعد هبوب عاصفة قوية تسببت في هطول أمطار غزيرة وتساقط ثلوج كثيفة في جزء كبير من الولاية، ما أدى إلى خرق الحواجز وتعطيل حركة المرور وإغلاق الطرق السريعة الرئيسية.



وفي أعقاب العاصفة حدثت فيضانات كبيرة في المناطق الزراعية الواقعة على بعد حوالي 20 ميلاً (32 كيلومترًا) جنوب ساكرامنتو، عاصمة كاليفورنيا، حيث تضخمت الأنهار خارج ضفافها وأغرقت عشرات السيارات على طول طريق الولاية 99.



وأنقذت طواقم الطوارئ سائقي السيارات ليلة رأس السنة الجديدة حتى صباح أمس الأحد وظل الطريق السريع مغلقًا، وقال دان كويجل، نائب رئيس إدارة الإطفاء في منطقة كوسومنيس، في تصريح نقلته الوكالة، إن أطقم الإطفاء عثرت ليلة أمس على شخص واحد ميتًا داخل مركبة مغمورة بالقرب من الطريق 99.



وأصدرت سلطات مقاطعة ساكرامنتو أمر إخلاء في وقت متأخر من ليلة أمس لسكان منطقة بوينت بليزانت المنخفضة الواقعة بالقرب من الطريق السريع 5، مشيرة إلى حدوث فيضانات وشيكة وخطيرة، فيما طُلب من سكان البلدات المجاورة في جلانفيل تراكت وفرانكلين بوند الاستعداد للمغادرة قبل قطع المزيد من الطرق بسبب ارتفاع المياه ويصبح الإخلاء مستحيلاً.