شؤون الحرمين تُنفذ خطط الطوارئ لمواجهة الأمطار في المسجد الحرام

نفّذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى العاملة في المسجد الحرام، خطط الطوارئ لمواجهة هطول الأمطار على المسجد الحرام، وسط استعدادات مبكرة لضمان سلامة وأمن قاصدي بيت الله الحرام.

وذكرت رئاسة شئون الحرمين، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية، أنه تم تجنيد أكثر من 200 مشرف ومراقب و4000 عامل وعاملة وأكثر من 500 معدة للتعامل مع الحالة المطرية التي شهدها المسجد الحرام اليوم، مشيرة إلى تهيئة صحن المطاف والمصليات والمداخل والمخارج بعد هطول الأمطار، وتكثيف الجهود لإزالة آثار الأمطار التي هطلت من أجل المحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وفي السياق ذاته، وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتزامن مع الحالة المطرية التي شهدها المسجد الحرام، المظلات أثناء هطول الأمطار لضمان صحة وسلامة المعتمرين والزوار والعاملين في المسجد الحرام.

وأكد مدير الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية عادل الجهني، أنَّ الإدارة حرصت في الاستعداد منذ وقت مبكر لتوفير المظلات أثناء هطول الأمطار وستر المطر وتوزيعها على المعتمرين في صحن المطاف لوقايتهم لأداء مناسك العمرة بكل يسر وراحة وتوزيعها للعاملين في خدمة قاصدي المسجد الحرام وتوفير كافة الخدمات الخيرية والتطوعية التي تعين قاصدي المسجد الحرام والسعي لتلبية احتياجاتهم في ميدان المسجد الحرام.