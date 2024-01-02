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سنغافورة: توقعات بهطول أمطار رعدية في أول أسبوعين من 2024

سنغافورة - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 2 يناير 2024 - 11:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يناير 2024 - 11:04 م

توقعت هيئة الأرصاد الجوية في سنغافورة أن تهطل أمطار رعدية بعد الظهر في أيام عديدة خلال أول أسبوعين من عام 2024، ونصحت السكان باتخاذ الاستعدادات اللازمة.

وذكرت هيئة الأرصاد في بيان اليوم أن هذه الأمطار التي من المتوقع أن تكون ما بين متوسطة إلى غزيرة، قد تتواصل إلى الليل في عدد قليل من هذه الأيام، حسبما أفادت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية.

وأضافت هيئة الأرصاد أنها تتوقع أن يكون إجمالي هطول الأمطار في النصف الأول من يناير فوق المتوسط في معظم أنحاء البلاد.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة اليومية ما بين 24 و 33 درجة مئوية في معظم أيام هذه الفترة، فيما قد تبلغ أعلى حرارة 34 درجة مئوية في عدد قليل من أيام أول أسبوعين في العام.


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