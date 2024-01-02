53% من الألمان يتوقعون فوز البديل برئاسة حكومة ولاية واحدة على الأقل في 2024

كشفت نتائج استطلاع للرأي، أن أغلب الألمان يتوقعون أن يفوز حزب البديل من أجل ألمانيا بالأغلبية المطلقة في واحدة على الأقل من ثلاث ولايات شرق ألمانيا ستشهد انتخابات برلمانية هذا العام، وهو ما يعني بالتالي أن يفوز الحزب اليميني الشعبوي لأول مرة بمنصب رئيس حكومة إحدى الولايات الألمانية الـ 16.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس الرأي لصالح وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن 53% من الألمان يعتبرون أن مثل هذا السيناريو محتمل، مقابل 32% استبعدوا حدوثه.

ووصلت نسبة من يعتقدون أن حزب البديل سيصل إلى السلطة ويفوز بأول منصب رئيس حكومة في إحدى الولايات الثلاث هذا العام، إلى 58% بين مواطني شرق البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن من المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في ولايات سكسونيا وتورينجن وبراندنبورج الواقعة جميعها شرقي ألمانيا في سبتمبر من العام الحالي.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم حزب البديل على غيره من الأحزاب في الولايات الثلاث وفي بعض الأحيان سيكون التقدم بشكل ملحوظ.

ويحكم ولاية براندنبورج، في الوقت الحالي ائتلاف ثلاثي برئاسة حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي ومشاركة الحزب المسيحي الديمقراطي وحزب الخضر. ويحكم ولاية سكسونيا ائتلاف ثلاثي برئاسة الحزب المسيحي ومشاركة الحزب الاشتراكي وحزب الخضر. ويحكم ولاية تورينجن ائتلاف ثلاثي برئاسة حزب اليسار ومشاركة الحزب الاشتراكي وحزب الخضر.

الجدير بالذكر أن كل الأحزاب الممثلة في برلمانات الولايات الثلاث تستبعد حاليا الدخول في ائتلاف مع حزب البديل، وهو ما يعني أن حزب البديل لن يتمكن من الفوز بمنصب رئاسة حكومة ولاية ما إلا إذا حصل على الأغلبية المطلقة في برلمان هذه الولاية.

غير أن نتائج الاستطلاع أظهرت أيضا أن 42% من الألمان لا يعتقدون باستمرار موقف الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر المسيحي الاجتماعي البافاري، في استبعاد الدخول في ائتلاف مع البديل، مقابل 36% يعتقدون أن الحزبين سيحافظان على هذا الموقف.

وفيما يتعلق بانتخابات أوروبا المزمع إجراؤها في ألمانيا في التاسع من يونيو المقبل، أظهرت النتائج أن 28% فقط من الألمان يرون أن فوز البديل بأعلى نسبة أصوات في هذه الانتخابات أمر محتمل مقابل 57% يستبعدون حدوث ذلك، وأوضحت النتائج أن 56% يثقون في حصد الاتحاد المسيحي لأعلى نسبة أصوات، مقابل 20% لصالح الحزب الاشتراكي و11% لصالح حزب الخضر.

وأظهرت النتائج أن 27% ممن شملهم الاستطلاع يعتقدون بأن حزب البديل سيحسم انتخابات البرلمان الاتحادي المقرر إجراؤها في خريف 2025، مقابل 56% اعتبروا هذا السيناريو غير واقعي.

وكشفت النتائج أن 59% ممن شملهم الاستطلاع يعتقدون أن الاتحاد المسيحي سيحسم هذه الانتخابات لصالحه، مقابل 16% قالوا إن حزب شولتس الاشتراكي سيحسمها، و9% رأوا أن حزب الخضر سيكون صاحب النسبة الأعلى من الأصوات في هذه الانتخابات.