زد في الصدارة والأهلي سابعًا مع توقف منافسات الدوري

أسدل الستار أمس الإثنين على آخر مواجهات الدوري الممتاز قبل توقفها لفترة تصل إلى 42 يومًا بسبب مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها يوم 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل في كوت ديفوار.

ويلعب منتخب مصر ببطولة إفريقيا في المجموعة الثانية بجانب موزمبيق والرأس الأخضر ومنتخب غانا.

وأقيمت أمس مباراتين بالجولة الـ11 من بطولة الدوري جاءت بفوز الاتحاد السكندري على الداخلية 1-0 وتعادل المصري والإسماعيلي إيجابيا 1-1.

وكانت نتائج الأسبوع الحادي عشر أسفرت عن فوز البنك الأهلي على المقاولون العرب 3-1 وخسارة بلدية المحلة أمام إنبي 3-0 وفوز طلائع الجيش على فريق زد.

في المقابل تأجلت عدد من المواجهات لنفس الجولة بين بيراميدز وسموحة وفاركو والأهلي ومباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك ومودرن فيوتشر والجونة.

حافظ زد على صدارته لجدول ترتيب فرق الدوري العام برصيد 19 نقطة، وجاء في المركز الثاني إنبي بنفس عدد النقاط وفي المركز الثالث الاتحاد السكندري بـ18 نقطة وبيراميدز رابعًا بـ17 نقطة، وحل الأهلي في المركز السابع برصيد 14 نقطة وله 5 مباريات مؤجلة، والزمالك في المركز الـ12 بـ11 نقطة وله 3 مباريات مؤجلة.