فقدان 5 أشخاص على متن طائرة خفر السواحل الياباني بعد حادث الاصطدام بمطار طوكيو

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، بفقدان 5 أشخاص على متن طائرة خفر السواحل الياباني بعد حادث الاصطدام بمطار طوكيو، وذلك في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء.



وأعلنت الخطوط الجوية اليابانية، وقف كل الرحلات من وإلى مطار هانيدا في طوكيو، وذلك على خلفية اشتعال النيران في طائرة تقل ما يزيد عن 300 راكب على المدرج.



وأفادت وسائل إعلام يابانية، باشتعال النيران في طائرة تقل ما يزيد عن 300 راكب على المدرج في مطار هانيدا بطوكيو اليوم الثلاثاء، بعد اصطدام محتمل بطائرة لخفر السواحل.



وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أظهرت لقطات حية بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) ألسنة اللهب تخرج من نوافذ الطائرة.



وقال متحدث باسم الخطوط الجوية اليابانية إن الطائرة، التي أقلعت من مطار شين شيتوس في هوكايدو، كانت تقل أكثر من 300 راكب.