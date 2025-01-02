اتحاد الكرة ينعى المدير الفني لنادي عمال المنصورة

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نعى الاتحاد المصري لكرة القدم متولي حسين ، المدير الفني لنادي عمال المنصورة الذى وافته المنية اليوم، الخميس، خلال مباراة الفريق أمام فريق طلخا.

متولي حسين، المدير الفني لنادي عمال المنصورة، سقط مغشيًا عليه خلال مباراة فريقه أمام طلخا وتم نقله للمركز الطبي بالمنصورة، ثم فارق بعدها الحياة.

وكتب اتحاد الكرة في بيان رسمي: «ينعى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وجميع العاملين، متولي حسين ، المدير الفني لنادي عمال المنصورة الذى وافته المنية اليوم، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

ويلعب عمال المنصورة وطلخا، ضمن منافسات دوري القسم الثالث، وكانت المباراة تقام على ملعب طلخا.