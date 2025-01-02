استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون نشر قوات لحفظ سلام في أوكرانيا

كشف استطلاع حديث للرأي، أن غالبية الألمان يؤيدون فكرة نشر قوات دولية لحفظ السلام في أوكرانيا في حالة وقف إطلاق النار.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن 56% من الألمان يؤيدون نشر مثل هذه القوات.

وفي المقابل، كان الدعم لمشاركة ألمانية في جهود حفظ السلام هذه أقل بكثير، حيث أيد ذلك 23% فقط من الألمان، بينما عارض 33% مشاركة قوات ألمانية في مثل هذه المهمة.

وبوجه عام، عارض 19% فقط من الألمان فكرة نشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا على الإطلاق.

ولم يدل نحو ربع المشاركين في الاستطلاع برأيهم بشأن هذه المسألة.

وشمل الاستطلاع، الذي أجري عبر الإنترنت خلال الفترة من 20 حتى 23 ديسمبر الماضي 2194 شخصا.

ويدرس حلف شمال الأطلسي (الناتو) حاليا كيفية التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا، ولكن لا توجد أي مؤشرات على أن القتال سيتوقف قريبا، ولذلك عارض المستشار الألماني أولاف شولتس إجراء مناقشة عامة حول نشر قوات لحفظ السلام.

وأعرب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، عن هذا الرأي في مقابلة مع صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية قبل عيد الميلاد (الكريسماس) مباشرة.

وأوضح أنه لا ينبغي إجراء مناقشات حول نشر قوات لحفظ السلام في أوكرانيا إلا بعد وضوح شروط وقف إطلاق النار، ولكنه أضاف أن ألمانيا - باعتبارها أكبر عضو أوروبي في الناتو وأكبر اقتصاد في أوروبا - يجب أن تشارك في مثل هذه القوة حال إنشائها.

وتدافع أوكرانيا عن نفسها ضد العملية الروسية الشاملة منذ ما يقرب من 3 سنوات بدعم واسع النطاق من حلفائها الغربيين.