تستأنف الخطوط الجوية القطرية رحلاتها التجارية إلى العاصمة السورية دمشق اعتبارا من 7 يناير الجاري، بعد توقف دام 13 عاما.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عبر حسابها على منصة إكس، إن "الخطوط الجوية القطرية تعلن تسيير أولى رحلاتها التجارية من الدوحة إلى دمشق اعتبارا من السابع من الشهر الجاري".

وفي بيان نُشر على موقعها الرسمي، أعربت الخطوط الجوية القطرية عن سعادتها باستئناف الرحلات إلى دمشق، معتبرة الخطوة "علامة فارقة في إعادة ربط المنطقة".

وأضافت: "اعتبارا من 7 يناير 2025، ستسيّر الناقلة القطرية 3 رحلات أسبوعيا إلى دمشق، لتقدم بذلك الناقلة القطرية للمسافرين فرصة مواصلة رحلاتهم عبر شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية العالمية التي تضم أكثر من 170 وجهة".

وأوضحت الشركة أن استئناف الرحلات يعكس التزامها بتعزيز التواصل الإقليمي وتلبية الطلب المتزايد من المسافرين.

وفي 2012، أوقفت الخطوط القطرية كل رحلاتها من وإلى سوريا في خطوة قامت بها أيضا كثير من شركات طيران العالم على خلفية الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير التي اندلعت عام 2011​​​​​​​.