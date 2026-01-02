متحدث أمن الدولة السعودي: حملات ممنهجة تستهدف استنزاف وعي المجتمع وإثارة الفوضى

أكد المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة السعودية العقيد تركي بن عبدالله الحربي اليوم الخميس أن البلاد تتعرض لحملات ممنهجة تستهدف خلق الفوضى وإثارة الغضب الإلكتروني واستنزاف وعي المجتمع، مؤكداً أن هذه الحملات تصاعدت مع إطلاق رؤية المملكة 2030 ومشاريعها الكبرى.

وأضاف العقيد الحربي "أن تلك المحاولات اعتمدت على تشويه وتشكيك ومغالطات مصدرها خارج الحدود، بدوافع غير إنسانية، متجاهلة قضايا تمس مجتمعاتهم." وفقا لما نشرته صحيفة عكاظ اليوم الخميس.

وبيّن العقيد الحربي أن الرهانات كانت تقوم على فكرة واحدة تتمثل في التشكيك بإمكانية تحقيق المنجزات المعلنة، إذ استُخدمت أساليب نفسية موجهة لاستهداف الشباب، داعياً أبناء الوطن إلى الانشغال ببناء وطنهم وترك من يسعى لإثارة الشكوك ينشغل بمحاولاته، مؤكداً الثقة في الانتصار بالوعي والعمل.

بدوره أوضح المتحدث باسم المباحث العامة المقدم مهند بن عبدالله الطيار أن كثيراً من الرسائل والمدلولات الإرجافية تُدار من خارج البلاد، ضمن حملات موجهة لا تنسجم مع قيم المجتمع السعودي، وتهدف إلى تشويه الحقائق واستهداف الاستقرار، مؤكداً أهمية الوعي المجتمعي في التصدي لمثل هذه الحملات.

وكان أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أكد خلال مشاركته في النسخة الرابعة من ندوة الإرجاف بعنوان "حرب المعلومات وتزييف الوعي"، أن تنظيم الندوة يأتي إيماناً بالدور التوعوي لإمارة المنطقة ومسؤوليتها تجاه المجتمع، في ظل تعدد المنصات وتسارع تدفق المعلومات.