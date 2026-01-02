استطلاع: استعصاء حكومي في حال أجريت انتخابات اليوم في إسرائيل

أظهر استطلاع للرأي في إسرائيل، أن كلا من كتلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمعارضة ستفشلان في تشكيل حكومة إذا ما جرت انتخابات اليوم.

جاء ذلك وفق الاستطلاع الذي أجراه معهد "لازار" الخاص، الذي نشرت نتائجه صحيفة "معاريف" العبرية الجمعة، دون الإشارة الى حجم العينة التي شملها.

وقالت "معاريف"، إن اجتماع نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أثّر على دعم الجمهور، وأدى إلى تعزيز حزب الليكود (بزعامة نتنياهو) على حساب حزب (رئيس الوزراء اليميني السابق نفتالي) بينيت".

واستدركت: "لكن المعارضة لا تزال في الصدارة"، علما بأن حزب "بينيت" يعتبر الأكثر شعبية من بين أحزاب المعارضة في إسرائيل.

وأضافت الصحيفة: "كما رأينا في العديد من الفعاليات في الماضي، فإن اجتماعات نتنياهو مع رؤساء الولايات المتحدة تزيد الدعم الشعبي له، وهذا الأسبوع، في ظل لقائه بترامب الذي أغدقه بالمدح، انعكس ذلك في تعزيز الليكود بمقعدين".

وتابعت: "هذا التطور زاد كتلة نتنياهو بمقعدين لتصل إلى 52 مقعدا، ومن ناحية أخرى، ضعفت كتلة مناهضة نتنياهو لتصل إلى 58 مقعدا نتيجة لانخفاض مقاعد بينيت من 21 إلى 19 مقعدا".

ووفقا لنتائج الاستطلاع، فإن حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وحزب "أزرق أبيض" المعارض برئاسة بيني غانتس، فشلا بالحصول على أي مقاعد.

وبذلك، فإنه إذا ما جرت انتخابات اليوم، تحصل كتلة نتنياهو على 52 من مقاعد الكنيست الـ 120، فيما تحصل المعارضة على 58 مقعدا والنواب العرب على 10 مقاعد.

وفي حين يلزم الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل من أجل تشكيل حكومة، تقول الغالبية العظمى من أحزاب المعارضة إنها لن تتحالف مع حزب عربي من أجل ذلك.

وحال عدم حصول المعارضة على المقاعد الـ 61 المطلوبة، فإن هذا يعني إعادة الانتخابات على غرار ما جرى قبل عدة سنوات، حين تشكلت حكومة نفتالي بينيت-يائير لابيد (زعيم المعارضة الإسرائيلية رئيس حزب "هناك مستقبل") عام 2021 بدعم من القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس.

ورسميا ستجري الانتخابات العامة في نهاية أكتوبر 2026 ما لم تجر انتخابات مبكرة.