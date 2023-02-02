البنك المركزي السعودي يرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس

قرر البنك المركزي السعودي اليوم الأربعاء رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أعقاب قرار بنك الاحتياط الأمريكي رفع سعر الفائدة بنفس المقدار.

وجاء في بيان أصدره البنك اليوم بشأن معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس أنه "​في ظلّ التطورات النقدية في الأسواق العالمية، وأخذًا بالاعتبار أهداف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم الاستقرار المالي، قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 25ر5%".

وأضاف البيان- وفقا للموقع الرسمي للبنك- أنه تم "رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 75ر4%".