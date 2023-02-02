حبس شاب 4 أيام قتل صديقه بسبب خلافات بينهما في كوم حمادة

قرر المستشار عادل حمودة، وكيل النائب العام، برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوي رئيس نيابة مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، حبس شاب أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامه بقتل صديقه، بسب خلافات بينهما بقرية صفت العنب التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة.

وكانت قرية صفط العنب التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، قد شهدت واقعة طعن شاب صديقه بعدة طعانات نافذة أودت بحياته، وذلك باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته بسبب خلافات نشبت بينهما.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى مركز كوم حمادة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وترجع أحداث الواقعة بتلقي اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العقيد حاتم السمري مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بوصول "عمر.ع. ز" مقيم بناحية قرية صفط العنب التابعة لدائرة المركز إلى المستشفى العام جثة هامدة بها عدة طعنات نافذة ادعاء تعدي من آخر، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى كوم حمادة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة صديق المجني عليه، وذلك بسبب نشوب مشاجرة بينهما، قام على إثرها المتهم بطعن المجني عليه بعدة طعانات نافذة أودت بحياته.

وعقب استئذان النيابة العامة وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث مركز شرطة كوم حمادة من ضبط المتهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ويراعى التجديد له في الموعد القانوني.