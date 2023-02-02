الكويت يؤكد التزام بلاده بقرارات أوبك بلس في استمرار خفض الإنتاج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد وزير النفط الكويتي بدر الملا التزام الكويت التام بالقرارات التي تتخذها مجموعة (أوبك بلس) والتي تضمن أمن الامدادات في أسواق الطاقة العالمية.

جاء ذلك اليوم الخميس في بيان صادر عن وزارة النفط عقب ترؤس الملا وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع 47 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج والذي عقد يوم أمس الأربعاء.

وأشاد الملا بقرار مجموعة (أوبك بلس) الاستمرار باتفاق خفض الانتاج إذ يستمر العمل به حتى نهاية العام الجاري، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه دعم توازن السوق واستقراره.

وشدد على أن (أوبك بلس) تتابع بشكل حثيث معطيات السوق النفطية والبيانات الاقتصادية العالمية لما فيه مصلحة لاستقرار السوق.

وضم الوفد إلى جانب الوزير الملا محافظ الكويت لدى منظمة (أوبك) محمد الشطي والممثل الوطني لدولة الكويت لدى منظمة (أوبك) الشيخ عبدالله صباح سالم الحمود الصباح.