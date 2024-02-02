شركة شحن فرنسية تبتعد عن البحر الاحمر بسبب هجمات الحوثيين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت شركة شحن الحاويات الفرنسية العملاقة "سي إم إيه سي جي إم"، اليوم الجمعة، أنها ستتجنب الآن المرور عبر البحر الأحمر، وذلك في أعقاب الهجمات التي شنها المتمردون الحوثيون في اليمن على السفن التجارية.

وقال متحدث باسم شركة الشحن في مرسيليا اليوم الجمعة، إنه تم تعليق مرور السفن عبر مضيق باب المندب بجنوب البحر الأحمر.

يأتي القرار في أعقاب شن هجمات ضد عدة سفن هذا الأسبوع، ومن بينها قافلة من السفن تديرها شركة "سي إم إيه سي جي إم" الفرنسية.

يشار إلى أن شركة "سي إم إيه سي جي إم" هي واحدة من أكبر شركات شحن الحاويات في العالم.

ويعد البحر الأحمر أحد أهم الطرق الملاحية للتجارة العالمية، حيث يربط البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الهندي عبر قناة السويس في مصر.

ويشار إلى أن هذا التحويل الذي أصبحت تختاره الآن شركات الشحن عبر طريق رأس الرجاء الصالح على الطرف الجنوبي من القارة الأفريقية يجعل تسليم البضائع أكثر تكلفة فضلا عن التأخير.

واستهدفت ميليشيا الحوثي المسلحة المدعومة من إيران في اليمن السفن بشكل متكرر على خلفية الحرب الدائرة في غزة بين إسرائيل وحركة حماس الإسلامية الفلسطينية.